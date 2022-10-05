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#عقيلة_صالح يُخاطب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عقيلة_صالح يُخاطب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد #الدبيبة بوصفها “منتهية الولاية” ولا وجود لأي أثر قانوني لها وعدم إلزامها للدولة الليبية
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2022-10-05 13:14:47

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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