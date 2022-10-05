#عقيلة_صالح يُخاطب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد #الدبيبة بوصفها “منتهية الولاية” ولا وجود لأي أثر قانوني لها وعدم إلزامها للدولة الليبية

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