خبر | محمد حمودة المتحدث بإسم حكومة الدبيبة : حكومتنا هي الحكومة الشرعية في #ليب

خبر | محمد حمودة المتحدث بإسم حكومة الدبيبة : حكومتنا هي الحكومة الشرعية في #ليبيا و المعترف بها دوليا وتخدم كافة الليبيين في كافة أنحاء البلاد و هي المخولة بإبرام مذكرات تفاهم مع الدول وغير ذلك تفسير خاطئ للنصوص. ( لقاء مع قناة الشرق ) #المرصد