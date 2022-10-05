عاجل

خبر | محمد حمودة المتحدث بإسم حكومة الدبيبة : حكومتنا هي الحكومة الشرعية في #ليب

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | محمد حمودة المتحدث بإسم حكومة الدبيبة : حكومتنا هي الحكومة الشرعية في #ليبيا و المعترف بها دوليا وتخدم كافة الليبيين في كافة أنحاء البلاد و هي المخولة بإبرام مذكرات تفاهم مع الدول وغير ذلك تفسير خاطئ للنصوص. ( لقاء مع قناة الشرق ) #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك