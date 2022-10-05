قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن خارطة الطريق تمنع حكومة الدبيبة من إقامة أي اتفاقيات جديدة أو النظر في اتفاقات سابقة”، واستطرد قائلا “استمرار هذه الحكومة يعيق الانتخابات ويهدد بعودة الصراع المسلح ويزيد من الانقسام والفساد والمعاناة”، مؤكدا على أن حكومة فتحي باشاغا، هي الحكومة المعترف بها، طبقًا لقرارات مجلس النواب.

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