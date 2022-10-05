عاجل > الدبيبة في خطاب موجه إلى رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يدعوه لفتح سجل الناخ

عاجل > الدبيبة في خطاب موجه إلى رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يدعوه لفتح سجل الناخبين لغرض تحديثه.

الخطاب : الاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للإنتخابات البرلمانية و الرئاسية قبل إعلان القوائم الانتخابية.

⚡️ النظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من ” لجنة عودة الأمانة “.

⚡️ بدء الاستعدادات وفقا لما هو ثابت في القوانين الانتخابية وتأجيل مايتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحق.

⚡️ التخطيط لإجراء محاكاة انتخابية مع وزارتي الداخلية والتعليم وباقي القطاعات المعنية بالجهوزية.

⚡️ التعاون مع قناة #ليبيا الوطنية وما وضعته من خطة لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض برنامجهم الانتخابي. (خطاب) #المرصد