الخبير الاقتصادي سليمان #الشحومي: يمكن الاعتماد على إيرادات النفط إذا ما واصلت ت

الخبير الاقتصادي سليمان #الشحومي: يمكن الاعتماد على إيرادات النفط إذا ما واصلت تحسنها الراهن لتعويض مخصصات باقي أبواب الميزانية العامة.

– التوسع في التعيينات كان الآلية التي لجأت لها أغلب حكومات ما بعد 2011 للسيطرة على الهبات وامتصاص الغصب الشعبي أو السعي لتحقيق الرضا الاجتماعي عن أدائها.

– لو كانت هناك حكومة موحدة وقادرة على بسط سيطرتها على عموم البلاد فقد ترفع حصيلة الموارد من الضرائب وباقي الإيرادات السيادية الأخرى، ويتحسن الدخل العام للدولة وتطرح مشروع إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الليبي.

– يجب الوصول قريباً لسعر صرف توزاني جديد ليكون قادراً على السيطرة وكبح أي زيادة جديدة بالأسعار وبالتالي معدلات التضخم بعد تطبيق قانون الرواتب. #السبق

2022-10-05 16:31:42

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