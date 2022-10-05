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دعت حكومة الوحدة الوطنية، في كتاب وجّهته إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا ل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعت حكومة الوحدة الوطنية، في كتاب وجّهته إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناته وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق كذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري، مع الاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرمانية والرئاسة قبل إعلان القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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