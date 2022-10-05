المحلل السياسي فيصل #الفيتوري: #تركيا تتوسل #بوتين لتأجيل دفع فواتير استهلاكها ل

المحلل السياسي فيصل #الفيتوري: #تركيا تتوسل #بوتين لتأجيل دفع فواتير استهلاكها للطاقة لشهر أغسطس حتي نهاية أكتوبر إلى منتصف عام 2024.

– #أردوغان يناكف لمحاولته سرقة الغاز الليبي ويناور علي حقوق الغاز وهو لا يملك فيها شبرا واحدا بل لا يملك أيضا الأموال والمصاريف للتنقيب أو الاستخراج.

– تركيا ليس لديها خبرة في هذا المجال ولا أموال فهي دولة تم إذلالها في اتفاقيات #سايكس_بيكو وأيضا اتفاقية #لوزان القاتلة للاتراك والتي تمنعهم من التنقيب أو استخراج الطاقة لقرن من الزمن وجاري حاليا إمكانيات تجديد الحظر إلى قرن آخر جديد. #السبق

2022-10-05 17:00:39

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