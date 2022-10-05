قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، إن أحد مبادئ القانون ال

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، إن أحد مبادئ القانون الدولي هو أنه لا يمكن لدولتين إبرام اتفاق على حساب دولة ثالثة، وذلك في إشارة إلى مذكرة التفاهم التركية-الليبية الموقعة حديثا، مشيرا إلى أنه “في هذه الحالة، إذا دخلت دولتان في اتفاقية على حساب اليونان، فعندئذٍ في جميع الحالات، لا تكون اليونان ملزمة بها، وبهذا المعنى، ليس لها أي تأثير قانوني”.

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