رئيس حزب التغيير جمعة #القماطي: في حال تعذر إجراء #الانتخابات الرئاسية لظروف معي

رئيس حزب التغيير جمعة #القماطي: في حال تعذر إجراء #الانتخابات الرئاسية لظروف معينة، يجب الاتجاه إلى التشريعية، والبرلمان الجديد هو من يتولى معالجة المشكلات الدستورية.

القماطي: جرّبنا تغيير الحكومات عشرات المرات، وهو إجراءٌ غير مُجدٍ؛ لم ينهِ الصراع والانقسام، لذا، فالمطلوب انتخاب برلمان واحدٍ بوجوه ودماء جديدة، يجدد الشرعية، ويشكل السلطة التنفيذية.

القماطي: اجتمعنا اليوم بممثلين عن هيئة صياغة مشروع الدستور، لمناقشة استكمال المسار الدستوري، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

القماطي: لا نستبعد اتخاذ مسارات بديلة للخروج من حالة الانسداد السياسي، إذا فشلت الأجسام السياسية في التوافق على القاعدة الدستورية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-05 20:41:08

1665002468