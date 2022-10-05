بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، رفقة سفير أسبانيا لدى ليبيا “خافير لاراتشي”، إمكانية عودة الشركات الاسبانية للعمل في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء جمعهما بمكتب المحافظ في طرابلس، الأربعاء، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال المصرفي، إضافة لمناقشة كافة العراقيل التي تواجه إمكانية عودة الشركات الاسبانية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

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