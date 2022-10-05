عاجل

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، رفقة سفير أسبانيا لدى ليبيا “خافير

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، رفقة سفير أسبانيا لدى ليبيا “خافير لاراتشي”، إمكانية عودة الشركات الاسبانية للعمل في ليبيا.
جاء ذلك في لقاء جمعهما بمكتب المحافظ في طرابلس، الأربعاء، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال المصرفي، إضافة لمناقشة كافة العراقيل التي تواجه إمكانية عودة الشركات الاسبانية لاستئناف أعمالها في ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك