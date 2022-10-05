#عاجل.. عضو مجلس #النواب عبد النبي #عبد_المولى: حكومة #الدبيبة لا تمتلك الحق في توقيع أي اتفاقيات أو معاهدات لأنها حكومة منتهية وتم سحب الثقة منها.

-في الأعراف الدولية أي حكومة منتهية الولاية لا يمكن لها أن توقع أي اتفاقية أو معاهدة.

-أي اتفاقيات هي عبارة عن اتفاقيات تفاهم لا يمكن أن تصبح رسمية إلا بعد أن يتم اعتمادها من الجهات التشريعية.

-على الليبيين بصفة عامة التحرك الآن لإنقاذ الوطن من براثن الدبيبة وحكومته المنتهية.

-تشبث الدبيبة وحكومته بالحكم من أجل سرقة ليبيا ونهب مقدراتها ورهن ليبيا للخارج.

-الليبيون يجب يعوا ويفهموا أن أي شخص يحمل جنسية أخرى يجب ألا يتقلد أي منصب في ليبيا.

-من لديهم جنسيات أخرى يعملون تبع منظومة دولية لإيصال ليبيا لوضع أسوء مما هي عليه الآن وتسليمها إلى صندوق النقد الدولي.

-هؤلاء مزدوجو الجنسية لا يهمهم ليبيا والأهم لهم كم سيجنوا من ثروات البلاد وأموال اليتامى والمساكين في ليبيا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-05 21:40:56

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