مدتها 3 سنوات.. وكالة “#نوفا” الإيطالية: توقيع مذكرة التفاهم مع الليبيين له أهمي

مدتها 3 سنوات.. وكالة “#نوفا” الإيطالية: توقيع مذكرة التفاهم مع الليبيين له أهمية كبيرة في الحملة الانتخابية المرتقبة لأردوغان.

– هناك تراجع كبير في شعبية أردوغان الذي يبحث عن دعم قبل انتخابات يونيو 2023 في استطلاعات الرأي.

– #أردوغان تلقى هزائم الانتخابية في #إزمير و #اسطنبول ويحاول الآن إظهار أن حملته في #ليبيا تسير على ما يرام.

– تحقيق هذه النتائج قد يضمن لأردوغان أصوات ناخبين أكثر وليس اليمينيين فقط.

– الاتفاقات مع الليبيين لها أيضًا قيمة جيوسياسية في المستقبل لسنوات.

– تركيا أصبحت معزولة في شرق المتوسط بعد أن شكلت #اليونان و #قبرص و #مصر و #إسرائيل تحالفًا لاستخراج الغاز وتصديره إلى #أوروبا.

– يضمن الاتفاق مع حكومة #طرابلس للأتراك محوراً بديلاً في منطقة جيوسياسية استراتيجية.

– علاقات #أنقرة بـ #برقة ستدهور بعد توقيع المذكرة مع حكومة طرابلس وسيتم قطع ساقيها في شرق ليبيا بعد أن كانت على وشك افتتاح قنصلية في #بنغازي.

– الدبيبة يعتبر مذكرة التفاهم مكافأة للجانب التركي على منع محاولة انقلاب باشاغا عليه في 27 أغسطس الماضي.

– المجموعات المسلحة التابعة لباشاغا كانت على وشك الاستيلاء على السلطة وتم إيقافها بواسطة الطائرات بدون طيار التي يديرها الأتراك.

– الدبيبة يعتبر المذكرة خطة قصيرة المدى للبقاء في السلطة وفي نفس الوقت تعزيز الاتفاق مع أنقرة.

– الوفد التركي هو الوفد الوحيد رفيع المستوى الذي وصل طرابلس منذ شهور إلى جانب السفينة البريطانية التي أرادت المملكة المتحدة إرسال إشارة دعم للدبيبة من خلالها.

– الرأي العام الليبي انتقد هذه الخطوة بشدة وقد تكون بمثابة ارتداد لشعبية الحكومة في طرابلس.

– الأتراك يضغطون منذ شهور لتوقيع مذكرة التفاهم النفطية مع حكومة الدبيبة.

– مذكرة التفاهم تأني استنادًا للاتفاقية الموقعة في اسطنبول في 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية.

– اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي

– مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة في طرابلس لا تزال سرية لكن معلوماتنا بأنها تسري لمدة ثلاث سنوات.

– الأتراك كانوا يرغبون أن تسري مذكرة التفاهم التي تضع أسس التنقيب عن المحروقات واستغلالها بين البلدين لخمس سنوات.

– الاتفاقية تنقسم إلى جزأين: الأول يشير إلى الاستكشافات التركية المحتملة في أي جزء من الأراضي الليبية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية في البحر المتوسط.

– الجزء الثاني يشير إلى اتفاقية 2019 ويتضمن ممرًا بحريًا من برقة إلى تركيا مستقل عن جزيرة #كريت اليونانية.

– إيطاليا في الوقت الحالي لا تسيطر على سواحل شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.

– من الصعب توقع اكتشافات هيدروكربونية جديدة ناتجة عن المذكرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

– لا نتوقع اكتشافات نفطية وفق المذكرة بسبب الافتقار للوسائل التقنية والخلاف القانوني بشأنها بالإضافة إلى أن المنطقة المعنية بعيدة عن متناول حكومة طرابلس. #السبق

2022-10-05 23:32:58

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