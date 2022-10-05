أدان المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، استمرار ما وصفها بـ “الحكومة المنتهية الولاية فاقدة الشرعية”- في إشارة لحكومة الوحدة- في توقيع اتفاقيات تخص النفط والغاز الليبي.

وأكد المجلس في بيان أصدره عدم اعترافه بأي اتفاقية تمس قوت الليبيين ومصدر دخله الوحيد، مشددا على أن توقيع الاتفاقيات حق أصيل للسلطات المنتخبة من الشعب.

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