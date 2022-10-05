قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم اعتراض 121 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مواني طرابلس وسرت، لافتة إلى أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 16627 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.

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