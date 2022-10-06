عاجل.. مصادرنا: حكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية وافقت على تنفيذ مطالب منطقة #تاج

#عاجل.. مصادرنا: حكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية وافقت على تنفيذ مطالب منطقة #تاجوراء ومنها إلغاء قرار تخصيص #أرض_القولف للسفارات الأجنبية.

– شباب تاجوراء ينتظرون القرار عقب اجتماعهم بالدبيبة حتى يتم فتح #طريق_الشط.

– الشباب أكدوا أنه في حالة التراجع سيظل الطريق مغلق مع إغلاق باقي الطرق.

– الدبيبة أكد أنه سيتم البدء في تلبية الاحتياجات الخدمية لتاجوراء، والإفراج عن مرتبات الشباب الذين تم تعيينهم مؤخرًا.

– من المرجح أن تكون منطقة #جنزور مقرًا جديدًا للسفارات. #السبق

2022-10-06 01:29:40

1665019780