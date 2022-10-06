الدبيبة يقرأ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا: يضمن الطرف الليبي أن المؤسسة الوطن

#الدبيبة يقرأ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا: يضمن الطرف الليبي أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ستدعو شركة #تركيا للنفط (TPAO) والاتحادات التابعة للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية.

– بموجب هذه المذكرة يضمن الطرف الليبي أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبرم الاتفاقيات والعقود اللازمة مع الشركة التركية والاتحادات التابعة من أجل تحقيق العمليات البترولية كافة في الحقول البرية والبحرية الحالية والمستقبلية.

– يجب الحفاظ على سرية مخرجات ونتائج هذا التعاون.

– هناك العديد من الفرص الاستثمارية المحتملة في مجال الهيدروكربونات.

– الهدف من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين الطرفين.

– يتم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بتنمية قطاعات الهيدروكربونات الخاصة بكل منهما.

– تبادل الخبرة والمعرفة في القضايا القانونية والتنظيمية.

– تبادل التجارب والخبرات في العمليات التعاقدية والمؤسسية.

– تدريب الموارد البشرية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات ذات الصلة.

– تبادل المعلومات والخبرات من خلال تقوية الشركة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.

– يتعاون الطرفين في المشاريع المتعلقة باستخدام الموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات.

– يتعاون الطرفين في المشاريع المتعلقة بإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.

– يتعاون الطرفين في مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الدراسات التشريعية.

– يؤكد الطرفان ضمان الاستكشاف والتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في كلا الدولتين.

– يتفق الطرفان على ضمان تحقيق مشاريع متكاملة من أجل رفع استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد البرية والبحرية لكلا الدولتين.

– على الطرفين التشجيع على إنشاء شراكات ومشاريع مشتركة ودعم واستخدام سفن الأبحاث الزلزالية.

– اتفق الطرفان على التعاون في تطوير وتشغيل أنابيب النفط والغاز أو الإضافة في بعض المشروعات.

– على الطرفان دعم الكيانات الخاصة والعامة لإنشاء مشروعات مشتركة.

– أي نزاع بين الطرفين يتم حله بالتفاوض وتظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات ويتم تجديدها لفترات متتالية ما لم يُخطر أحد الأطراف بإلغائها.

– يجوز إنهاء المذكرة من أي طرف في أي وقت عن طريق إخطار كتابي قبلها بـ3 أشهر. #السبق

2022-10-06 00:31:15

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