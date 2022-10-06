صور | أسامة جويلي يجتمع مع آمري الشُعب و الكتائب بـ” المنطقة العسكرية الغربية ” لمتابعة سير عملهم وسبل رفع مستوى الكفاءة القتالية و حل المشاكل الإدارية و المالية العالقة لمنتسبي المنطقة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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