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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الخميس، عدداً من

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الخميس، عدداً من أعيان وحكماء ونخب برقة، أن الأعيان والحكماء والنخب، هم جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام بين كافة الليبيين وتجاوز الأزمة الحالية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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