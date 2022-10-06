المبعوث الألماني الخاص إلى #ليبيا، كريستيان #باك، يجدد دعم حكومة بلاده لإجراء #ا

المبعوث الألماني الخاص إلى #ليبيا، كريستيان #باك، يجدد دعم حكومة بلاده لإجراء #الانتخابات في ليبيا.

ــ جاء ذلك خلال لقائه رفقة سفير #ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل #أونماخت، بعماد #السايح، رئيس #المفوضية العليا للانتخابات، بمقر المفوضية في العاصمة #طرابلس.

ــ المبعوث الألماني أشاد بمساعي الوصول إلى صياغة قاعدة دستورية، تقود البلاد إلى الانتخابات، وتُنهي المراحل الانتقالية.

ــ اللقاء بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا لتطورات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا.

ــ اللقاء تناول أيضًا مستويات الدعم الفني والاستشاري، الذي يُعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. #السبق (بيان)





2022-10-06 17:50:04

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