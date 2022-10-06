أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء جمعه ، بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي، على ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات، كما أكد على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة.

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