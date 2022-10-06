محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة: – اتفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط مل

محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة:

– اتفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً لن يضر بمصالح الدول.

– القرار يتعلق بكامل نشاط السوق من الاستهلاك إلى البيع، ونظراً إلى الفائض الذي سيكون في السوق العالمي، فإن أفضل قرار هو خفض الانتاج.

– إنتاج النفط الليبي عاد إلى مستويات لا بأس بها ونحن ننتج بحدود 1,2 مليون برميل يومياً، واستقر الإنتاج على هذا المستوى.

– نأمل بأن يستمر لأن ليبيا بحاجة الى هذه العائدات في ظل غياب الإنتاج والدخل لفترة طويلة وتأثر موازنة الدولة، فاستقرار السوق العالمي هو لمصلحة ليبيا.

– ننتج نحو مليارين و600 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وجزء كبير يستهلك محلياً في البلد.

– نصدر فقط الى إيطاليا حاليا 250 الى 300 مليون قدم مكعب في اليوم ،ولن يكون لنا فائض أكبر للتصدير.

– كل شركائنا في ليبيا من الغرب وليس من الشرق، بالتالي طالما الدول الغربية محتاجة لهذه الاستثمارات فلدينا مشاركات مع كبار الشركات الدولية على أساس 50 و50 في المئة.

– عائدات النفط من المفترض أن تعود إلى المصرف المركزي وبناء على الموازنة التي قدمتها الحكومة يتم صرفها وهي الآلية التي كانت سارية.

#ليبيا_24

2022-10-06 21:36:23

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