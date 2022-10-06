خبر | الجنرال جهاد يازجي قائد البحرية التركية السابق ومهندس الاتفاقية صاحب كتاب #تركيا جارة ليبيا من البحر : الغاز شمال المنطقة الليبية البحرية يقدر بـ 30 تريليون دولار ، الاتفاقية التي وقعت عليها حكومة الوحدة مع تركيا أخيرًا تشمل الآن أغنى رواسب هيدروكربونية في العالم ، يجب أن نبدأ الأنشطة فورًا بهذه المنطقة و الاتفاق الجديد يسمح للأسطول التركي بالعمل وبدء أنشطة الحفر بعد الاستكشاف . ( حوار مع موقع خبر 7 التركي )
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ليبيا مباشر
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