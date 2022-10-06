البرلمان العربي: – ندعو جميع الأطراف والقوى والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إع

البرلمان العربي:

– ندعو جميع الأطراف والقوى والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لاختيار قيادتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية .

– نرفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، ندعو الدول العربية والمجتمع الدولي دعم ليبيا ومساندتها في إرساء الأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية وإعادة البناء.

– ندعم كافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية وجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وما تبذله من مساعي من أجل خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

#ليبيا_24

2022-10-06 23:20:11

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