عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سيزور تون

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سيزور تونس الأسبوع القادم.

– فتحي باشاغا سيلتقي في تونس المبعوث الأممي “عبدالله باثيلي” وسيطرح له رؤية الحكومة، وأنها ستقود ليبيا إلى الانتخابات.

– باشاغا سيوفر كل الظروف لكي يُثبت حكومته.

– إذا توصل باشاغا إلى نتائج مع “عبدالله باثيلي” فسيكون مقر الحكومة في سرت وفقًا للاتفاق السياسي.

– نبارك كل خطوة تقودنا إلى مرحلة الاستقرار والانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية في ظل تهدئة كاملة وعدم اللجوء إلى القوة والسلاح.

#ليبيا_24

2022-10-07 01:51:05

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