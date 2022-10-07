عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سيزور تون

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سيزور تونس الأسبوع القادم.
– فتحي باشاغا سيلتقي في تونس المبعوث الأممي “عبدالله باثيلي” وسيطرح له رؤية الحكومة، وأنها ستقود ليبيا إلى الانتخابات.
– باشاغا سيوفر كل الظروف لكي يُثبت حكومته.
– إذا توصل باشاغا إلى نتائج مع “عبدالله باثيلي” فسيكون مقر الحكومة في سرت وفقًا للاتفاق السياسي.
– نبارك كل خطوة تقودنا إلى مرحلة الاستقرار والانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية في ظل تهدئة كاملة وعدم اللجوء إلى القوة والسلاح.
#ليبيا_24
2022-10-07 01:51:05
1665107465
أضف تعليقـك