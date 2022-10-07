علي #القطراني نائب #باشاغا ورئيس الحكومة الموازية المكلف يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس النادي #الأهلي #طرابلس فرج #إدريس، أن حكومته تقف إلى جانب الفريق وتؤازره في مشاركته بمسابقة دوري #أبطال_أفريقيا، وتتمنى له الفوز في كل المواجهات والوصول إلى نيل اللقب.

القطراني: فتحي باشاغا في متابعة مستمرة لكافة خطوات الفريق في هذه المسابقة وحريص كل الحرص على دعمه بكل ما يحتاجه.

القطراني أكد أيضا لرئيس النادي أن حكومته ستتكفل بكافة مصاريف الفريق من سفر وإقامة وغيرها من الاحتياجات التي ستكون دافعاً للرفع من الروح المعنوية للفريق واعطاءه حافزاً من أجل تقديم أفضل مالديه للوصول إلى الفوز بهذا اللقب الذي سيكون شرف للكرة الليبية ولكافة أبناء الشعب الليبي. #السبق (بيان)





2022-10-07 01:46:12

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