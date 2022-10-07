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طالب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، من مراقبي التربية والتعلي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طالب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، من مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، العمل على توزيع الكتاب المدرسي مجانا عـلى التلاميذ المقيدين بمؤسسات التعليم العام والخاص المصرح لها بمزاولة النشاط التعليمي.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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