طالب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، من مراقبي التربية والتعلي

طالب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، من مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، العمل على توزيع الكتاب المدرسي مجانا عـلى التلاميذ المقيدين بمؤسسات التعليم العام والخاص المصرح لها بمزاولة النشاط التعليمي.

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