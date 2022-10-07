صحيفة إل جورنالي الإيطالية:

– تركيا تلتهم الغاز والنفط الليبي.

– إيطاليا فُصلت عن صندوق الطاقة الليبي عندما وقعت ليبيا وتركيا اتفاقية للتنقيب عن حقول غاز ونفط جديدة في البر الرئيسي وخاصة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليبيا، والتي تمتد بشكل كبير إلى جنوب جزيرة كريت.

– نص الاتفاقية لا يزال سريًا، لكن وفقًا للشائعات التي ترددت، فإن المدة ستكون 50 عامًا، و هذا “لكمة في المعدة بالنسبة لإيطاليا، المرتبطة تاريخيًا بثروات الطاقة في ليبيا، خصوصاً في هذه اللحظة من تحديات الغاز الخطيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا”.

– كلا من اليونان ومصر وقبرص، تعارض بشدة ترسيم حدود منطقة الاستكشاف على البحر المتوسط، ومن جهته وجه الاتحاد الأوروبي صفعة ضد الاتفاقية.

– لقد تُركت إيطاليا مع حفنة من الذباب في متناول اليد بفضل تقاعس حكومة كونتي الثانية وحكومة ماريو دراغي، التي شهدث تولى وزير الخارجية لويجي دي مايو الملف الليبي، مقلّصًا أجنحة الدفاع أيضا، دون فعل أي شيء”.

– في مصراتة أغلقنا المستشفى العسكري الإيطالي، تاركين حفنة من حوالي ثلاثين جنديًا مع عشرين آخرين في طرابلس”، ووصفت هذا بالوجود الوهمي مقارنة بالقوة العسكرية التركية التي تدعم حكومة طرابلس.

– من الناحية العملية، سينتهي الأمر بأنقرة إلى بيع الغاز الليبي لإيطاليا.

– تلتزم إيطاليا الصمت في الوقت الحالي، لكن على الأرض من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا لسنوات”.

#ليبيا_24

2022-10-07 11:58:20

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