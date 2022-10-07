هاجم رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، تحركات رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبي

هاجم رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، تحركات رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الليبية، وقال إن هذا العبث يجب أن يتوقف، إن ما يفعله الدبيبة يستهدف الحاضر القريب وسيعمم الجهل والفقر، مشدّدا على أن المساس بالثروات الوطنية بهذه الطريقة يمثل خطرا داهما للأمن القومي الوطني.

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