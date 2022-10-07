عاجل.. مستشار #اللجنة_المركزية_للانتخابات_المحلية باسم #المودي: الـ 22 من أكتوب

#عاجل.. مستشار #اللجنة_المركزية_للانتخابات_المحلية باسم #المودي: الـ 22 من أكتوبر موعدا لـ #انتخاب بلدي #ترهونة وحددنا الـ21 من الشهر نفسه موعدا للصمت الانتخابي بالبلدية.

– عدد القوائم المترشحة بلغت 6 قوائم وعدد المترشحين قارب على الـ70 مترشح لرئاسة المجلس.

– حملة الدعاية الانتخابية للبلدية مازالت مستمرة حتى 20 من أكتوبر واللجنة أنهت كافة الإجراءات اللوجستية والقانونية لسير العملية الانتخابية.

– اللجنة مستمرة في انتخاب كل البلديات التي أنهى أعضاؤها المدة القانونية مقسمة على مراحل متعددة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-07 17:15:26

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