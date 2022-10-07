صحيفة “إل فاتو كوتديانو” الإيطالية:
– الدبيبة قدّم النفط والغاز لـ تركيا مقابل الحماية.
– وفقًا لبنود الاتفاقية، يحق لتركيا التنقيب عن النفط في المياه والأراضي الليبية، مقابل الدعم العسكري والحماية للدبيبة.
ـ الدبيبة يحتاج إلى الدعم العسكري من أنقرة للبقاء في السلطة وتجنب الإطاحة به.
ـ أردوغان يواصل تعزيز قبضته على إفريقيا وليبيا على وجه الخصوص، مستغلا انشغال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحرب الأوكرانية.
ـ بالنسبة للدبيبة، فإن دعم تركيا أهم من دعم الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة أخرى تطل على البحر المتوسط.
#ليبيا_24
2022-10-07 19:30:02
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