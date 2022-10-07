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صحيفة “إل فاتو كوتديانو” الإيطالية: – الدبيبة قدّم النفط والغاز لـ تركيا مقابل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

صحيفة “إل فاتو كوتديانو” الإيطالية:

– الدبيبة قدّم النفط والغاز لـ تركيا مقابل الحماية.
– وفقًا لبنود الاتفاقية، يحق لتركيا التنقيب عن النفط في المياه والأراضي الليبية، مقابل الدعم العسكري والحماية للدبيبة.
ـ الدبيبة يحتاج إلى الدعم العسكري من أنقرة للبقاء في السلطة وتجنب الإطاحة به.
ـ أردوغان يواصل تعزيز قبضته على إفريقيا وليبيا على وجه الخصوص، مستغلا انشغال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحرب الأوكرانية.
ـ بالنسبة للدبيبة، فإن دعم تركيا أهم من دعم الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة أخرى تطل على البحر المتوسط.

#ليبيا_24

2022-10-07 19:30:02

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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