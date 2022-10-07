نائب مدير عام مصلحة #الضرائب عمر الزروق: مصلحة الضرائب أحالت قضية تحصيل عوائد ال

نائب مدير عام مصلحة #الضرائب عمر الزروق: مصلحة الضرائب أحالت قضية تحصيل عوائد الضرائب بالمنطقة الشرقية لحسابات #حفتر، إلى الجهات ذات الاختصاص.

– مصلحة الضرائب تسعى إلى تسهيل آليات سداد ضرائب الدخل المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010.

ـ ستساهم هذه الآليات إسهاما فعالا في معالجة المشاكل والمختنقات التي تواجه الممولين في سداد ضرائب الدخل المقررة عليهم.

– منحَ المشرّع لوزير المالية تحديد طرق تحصيل الضرائب.

– رأت مصلحة الضرائب أن تُحصّل ضرائب الدخل بطرق السداد الإلكتروني، إضافة إلى النقد والصكوك المصدقة، وفق الضوابط التي تحددها المصلحة لكل طريقة سداد، بحيث تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة وفقا لصحيح القانون.

ـ على الممول أو المكلف بتوريد الضريبة، أن يسددها في مواعيدها المنصوص عليها في المادة 19 من القانون، وذلك ما لم تحدد الأحكام الخاصة بالضريبة مواعيد أخرى لسدادها.

ـ تسدد الضريبة في جميع الأحوال إلى المصلحة، إما نقدا وإما بصك مصدق من المصرف مسحوب عليه وإما بحوالة بريدية مقابل إيصال وفقا للنموذج رقم 20، وإما بإحدى الطرق المحددة.

ـ لا يجوز التمسك في مواجهة المصلحة بأي طريقة من طرق الوفاء الأخرى لتبرئة ذمة الممول ما لم تنص عليها اللائحة، وفق المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 م. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-07 20:00:24

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