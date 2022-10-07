محمد #الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة #الدبيبة مُنتهية الصلاحية، يُشارك في الملتقى الاقتصادي التركي العربي، بـ #اسطنبول، رفقة الصديق #الكبير، ومحمد #الرعيض، وعبد المجيد #مليقطة.

ــ الحويج في كلمته بالملتقى: #تركيا لا زالت الشريك الأول لـ #ليبيا في الحاضر والمستقبل.

ــ تركيا كانت في صدارة الشركاء التجاريين، حيث زاد حجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة مع ليبيا، مما يشجع التعاون والاستثمار بين البلدين.

ــ حكومة الوحدة تسعى لتنويع مصادر الدخل بالدولة الليبية مع تركيا ودول العالم.

ــ نهوض ليبيا يحتاج لمزيد من التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا ودول الخليج ودول العالم.

ــ لببيا بها ثروات هائلة بحاجة للتنقيب والمسح الجيولوجي لاكتشاف الثروات المعدنية والثروات النادرة، لإقامة المشاربع الضخمة المختلفة لتبادل المنفعة والتنافع.

ــ على كافة الدول مُساعدة ليبيا في استعادة استقرارها لتتجاوز أزمتها تحت برنامج عملي مدروس هدفه بناء وإعمار ليبيا. #السبق (بيان)





2022-10-07 20:46:30

1665175590