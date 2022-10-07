أبناء قبائل الزنتان، يطالبون في بيان لهم: – طرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة ب

أبناء قبائل الزنتان، يطالبون في بيان لهم:

– طرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة بكافة أشكالها وأنواعها مهما كانت مبرراتها وإلغاء كل المذكرات والاتفاقيات والمعاهدات التي تمس السيادة الوطنية

– حل كل الأجسام التشريعية والتنفيذية وتكليف الهيئة العليا للقضاء لإدارة شؤزن الدولة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– توحيد المؤسسة العسكرية لتتمكن من حماية الوطن

دعوة كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للتظاهر رفضا للتواجد الأجنبي واعتباره انتهاكا للسيادة الوطنية.

– نحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث وما يحدث على الأراضي الليبية من مأسي نتيجة قرارته.

#ليبيا_24





2022-10-07 23:13:23

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