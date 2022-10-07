في ذكرى طرد الطليان الفاشيست.. أهالي ومكونات #الزنتان، يُعلنون في بيان لهم، رفضه

في ذكرى طرد الطليان الفاشيست.. أهالي ومكونات #الزنتان، يُعلنون في بيان لهم، رفضهم إبرام أي اتفاقيات ليست في صالح الدولة الليبية.

البيان: نطالب بإلغاء كل الاتفاقيات والمذكرات والمعاهدات التي تمس بالسيادة الوطنية.

ــ نطالب بطرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة بكافة أشكالها وأنواعها، مهما كانت مبرراتها.

ــ سنلجأ لمواقف تصعيدية، إذا لم تتم تلبية كافة المطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة ووقف تدفق الأسلحة.

ــ نطالب بحل كل الأجسام التشريعية والتنفيذية، وتكليف الهيئة العليا للقضاء، لإدارة شؤون الدولة، والإسراع بإجراء #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــ نُحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث ويحدث على الأراضي الليبية من مآسي نتيجة قراراته. #السبق





2022-10-07 23:25:17

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