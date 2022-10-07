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عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة: – توجه مجلس النواب بالانفتاح على تركيا، تحول إلى

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:

– توجه مجلس النواب بالانفتاح على تركيا، تحول إلى قفزة في الهواء، وخطوة بدون أي ثمن، بعدما عادت الأخيرة لتصطف من جديد مع الدبيبة.

– عقيلة صالح أبلغ النواب في المجلس أن زياراتهعرض المزيد لأنقرة تمت بناءً على تعهدات من السلطات التركية بتفهم الأسباب التي دفعت إلى تعيين حكومة باشاغا بديلاً لحكومة الدبيبة.

– المذكرة المعنية بالتنقيب عن النفط تعتبر امتداداً لمذكرتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني 2019، واللتين لم يصدق عليهما البرلمان حتى الآن.

– الجميع يستشعر ممارسة تركيا للانتهازية السياسية واستغلال وضعية الانقسام السياسي، لتحقيق أقصى استفادة لها استراتيجياً واقتصادياً.

#ليبيا_24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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