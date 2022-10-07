عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:

– توجه مجلس النواب بالانفتاح على تركيا، تحول إلى قفزة في الهواء، وخطوة بدون أي ثمن، بعدما عادت الأخيرة لتصطف من جديد مع الدبيبة.

– عقيلة صالح أبلغ النواب في المجلس أن زياراتهعرض المزيد