اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، تُدين في بيان لها، واقعة مقتل عدد من الم

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، تُدين في بيان لها، واقعة مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، على سواحل #صبراتة.

البيان: هذه الجريمة تُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، وجريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

ــ هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال المهاجرين غير النظاميين من قبل شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وعصابات الجريمة.

ــ نُحمل حكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الداخلية بشكلٍ خاص، المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة، لعدم العمل على تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على جميع أشكال الجريمة وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في عموم البلاد.

ــ مدن الساحل الغربي الممتدة من مدينة #جنزور وانتهاءً بمدينة #زوارة، أصبحت أوكار وبؤر لهذه الجريمة العابرة للحدود.

ــ نُحمل دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والإنسانية حيال هذه الجريمة البشعة، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين في ليبيا.

ــ على النائب العام فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان معرفة هوية الجُناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم. #السبق

2022-10-08 00:14:04

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