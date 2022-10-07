منظمة التعاون والإغاثة العالمية، تُدين في بيان لها، واقعة مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، على سواحل #صبراتة.

البيان: هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لا يوجد رادع لها.

ــ على السلطات الليبية المختصة بحكومة الوحدة الوطنية، الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية المهاجرين واللاجئين، أثناء تواجدهم المؤقت على أراضيها.

ــ على كافة البلديات التي يتواجد بها المهاجرين، وتنشط فيها شبكات التهريب، مراقبة الحالة الهجرية من جميع جوانبها. #السبق

2022-10-08 01:05:18

1665191118