المحلل السياسي، عز الدين عقيل: – الاتفاقية التركية حالة انتهازية من قبل أردوغا

المحلل السياسي، عز الدين عقيل:

– الاتفاقية التركية حالة انتهازية من قبل أردوغان للدبيبة، والخطوات التركية دائمًا ما تكون مدعومة من الدول العظمى.

– مسألة تقسيم ليبيا بين تركيا واليونان غير منطقية، لأن هذه الاتفاقية جاءت لتبادل الشرعيات.

– تركيا لديها قاعدة عسكرية كاملة في الوطية، وستتمركز للتنقيب على النفط والغاز في السواحل البحرية الليبية، وستجلب قوات أمنية بحرية لحماية منشآتها.

– ليبيا ستدخل في صراع دولي، حال توجه أردوغان للتنقيب على النفط في الصحراء الليبية.

– إيطاليا وفرنسا لن يسكُتا على هذه الامتيازات التي تحصل عليها أردوغان في السواحل البحرية الليبية.

– من المُنتظر أن نرى صراعًا “إيطاليًا- فرنسيًا” ضد أردوغان لأن الساحل الليبي يعتبر الساحل الرابع بالنسبة لأوروبا.

#ليبيا_24

2022-10-08 01:38:12

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