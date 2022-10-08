رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين #عقيل: الاتفاقية التركية أعطت بُعدًا شرعيًا للدبيبة على حساب #باشاغا.

ــ الاتفاقية التركية منحت #الدبيبة اعتراف دولي بشرعيته، مقابل منافع اقتصادية لـ #تركيا.

ــ الاتفاقية التركية حالة انتهازية من قبل أردوغان للدبيبة، والخطوات التركية دائمًا ما تكون مدعومة من الدول العظمى.

ــ مسألة تقسيم ليبيا بين تركيا و #اليونان غير منطقية، لأن هذه الاتفاقية جاءت لتبادل الشرعيات.

ــ تركيا لديها قاعدة عسكرية كاملة في #الوطية، وستتمركز للتنقيب على النفط والغاز في السواحل البحرية الليبية، وستجلب قوات أمنية بحرية لحماية منشآتها.

ــ #ليبيا ستدخل في صراع دولي، حال توجه أردوغان للتنقيب على النفط في الصحراء الليبية.

ــ #إيطاليا و #فرنسا لن يسكُتا على هذه الامتيازات التي تحصل عليها أردوغان في السواحل البحرية الليبية.

ــ من المُنتظر أن نرى صراعًا “إيطاليًا- فرنسيًا” ضد #أردوغان لأن الساحل الليبي يعتبر الساحل الرابع بالنسبة لـ #أوروبا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-08 00:36:44

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