منظمة التعاون والإغاثة العالمية تدين الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ليبيا وتحمل حكومة الدبيبة المسؤولية، معتبرة أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لا يوجد رادع لها.
#ليبيا_24
2022-10-08 02:17:21
1665195441
منظمة التعاون والإغاثة العالمية تدين الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ليبيا وتحمل حكومة الدبيبة المسؤولية، معتبرة أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لا يوجد رادع لها.
#ليبيا_24
2022-10-08 02:17:21
1665195441
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