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منظمة التعاون والإغاثة العالمية تدين الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

منظمة التعاون والإغاثة العالمية تدين الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ليبيا وتحمل حكومة الدبيبة المسؤولية، معتبرة أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لا يوجد رادع لها.

#ليبيا_24

2022-10-08 02:17:21

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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