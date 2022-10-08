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العصيدة؛ الحلوى الليبية الشهيرة التي يجتمع الليبيون عليها في صباح المولد النبوي،

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

العصيدة؛ الحلوى الليبية الشهيرة التي يجتمع الليبيون عليها في صباح المولد النبوي، وقد تختلف تفاصيلها من مدينة لأخرى، فمنهم من يفضلها بالرُّب (دبس التمر) والسّمن، ومنهم من يفضلها بالعسل والزّبدة.

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#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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