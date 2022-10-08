العصيدة؛ الحلوى الليبية الشهيرة التي يجتمع الليبيون عليها في صباح المولد النبوي، وقد تختلف تفاصيلها من مدينة لأخرى، فمنهم من يفضلها بالرُّب (دبس التمر) والسّمن، ومنهم من يفضلها بالعسل والزّبدة.

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