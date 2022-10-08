العصيدة؛ الحلوى الليبية الشهيرة التي يجتمع الليبيون عليها في صباح المولد النبوي، وقد تختلف تفاصيلها من مدينة لأخرى، فمنهم من يفضلها بالرُّب (دبس التمر) والسّمن، ومنهم من يفضلها بالعسل والزّبدة.
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#الحدث_الليبي
العصيدة؛ الحلوى الليبية الشهيرة التي يجتمع الليبيون عليها في صباح المولد النبوي،
العصيدة؛ الحلوى الليبية الشهيرة التي يجتمع الليبيون عليها في صباح المولد النبوي، وقد تختلف تفاصيلها من مدينة لأخرى، فمنهم من يفضلها بالرُّب (دبس التمر) والسّمن، ومنهم من يفضلها بالعسل والزّبدة.
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