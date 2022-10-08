وقع وفد من مصلحة الجمارك الليبية رفيع المستوى، خلال لقائه أعضاء من إدارة الجمارك والضرائب الجمركية الإسبانية؛ على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال الجمركي بين ليبيا وإسبانيا، الموقعة عام 2021 للتعاون في المجال الجمركي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوفد الليبي إلى إسبانيا بناء على دعوة رسمية، تناولت تكثيف التعاون في مجال العمل الجمركي وتعزيز التبادل التقني والمعلوماتي وتحديد نقاط اتصال بين الجانبين.

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