نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت 08-10-2022

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• الريح متغير الاتجاه إلى براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (27 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر في بعض الأحيان.

• الريح شرش بوجه عام ويكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل الخليج سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر و يصل اليوم إلى (2.25) متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.