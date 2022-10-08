نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت 08-10-2022
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• الريح متغير الاتجاه إلى براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (27 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر في بعض الأحيان.
• الريح شرش بوجه عام ويكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل الخليج سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر و يصل اليوم إلى (2.25) متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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