قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، إن اعتداء وقع على خط النهر ال

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، إن اعتداء وقع على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأوضح الناطق، في تصريحات صحفية، أن الاعتداء الذي نفذه أحد المواطنين أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاعها على كامل المدينة، مشيرًا إلى أنه في انتظار صيانة الخط من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

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