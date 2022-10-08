مديرية أمن #بنغازي، تُلقي القبض على امرأة، مُتهمة بالنصب والاحتيال على مواطنين، بمبلغ مليون و173 ألف دينار.

ــ المديرية: عملية القبض جاءت استجابة لشكوى مواطن، بالنصب عليه من امرأة، بمبلغ مليون دينار.

ــ الشاكي أفاد بأن عملية النصب عليه تمت على 3 مراحل، حيث طلبت منه المرأة الدخول معها بتجارة الملابس كونها على علاقة جيدة بعدة شركات ملابس كُبرى.

ــ عند مطالبة الشاكي لها بالمبلغ قامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية، وعند ذهاب الشاكي للمصرف لإيداع الصكوك في حسابه اتضح عدم تطابق الإمضاء (التوقيع)، وكذلك المبلغ بالحروف غير مطابق للمبلغ بالأرقام.

ــ حضر مواطن آخر إلى قسم البحث الجنائي، وأبلغ شكواه أيضًا ضد المرأة سالفة الذكر، بالنصب عليه بمبلغ 173 ألف دينار، بنفس الطريقة الأولى.

ــ بعد ضبط المرأة، تبيّن أنها تدعى “هـ.ع.ع” من مواليد 1968م، واعترفت بما نُسب إليها، وبقيامها بعدة عمليات نصب واحتيال أخرى. #السبق





2022-10-08 13:35:24

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