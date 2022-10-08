وزير المواصلات بحكومة #باشاغا الموازية، عبدالحكيم #الغزيوي، يعلن استمرار العمل ب

وزير المواصلات بحكومة #باشاغا الموازية، عبدالحكيم #الغزيوي، يعلن استمرار العمل بعوائد المناولة والتخزين في الموانئ الليبية، بموجب قرار رقم 231 لسنة 2018م، ويطالب الجهات المختصة بتنفيذه وإلغاء كل حكم يخالفه. #السبق