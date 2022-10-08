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وزير المواصلات بحكومة #باشاغا الموازية، عبدالحكيم #الغزيوي، يعلن استمرار العمل ب

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير المواصلات بحكومة #باشاغا الموازية، عبدالحكيم #الغزيوي، يعلن استمرار العمل بعوائد المناولة والتخزين في الموانئ الليبية، بموجب قرار رقم 231 لسنة 2018م، ويطالب الجهات المختصة بتنفيذه وإلغاء كل حكم يخالفه. #السبق


2022-10-08 16:40:40

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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