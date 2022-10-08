المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – هناك محاولات لإحياء لجنة 75 وربما تطويرها لتتح

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:
– هناك محاولات لإحياء لجنة 75 وربما تطويرها لتتحول لحوار جديد في ليبيا لينتج لنا سلطة عدمية و الأهم هو إطالة عمر حكومة الصريرات.
– هذا المشروع ينطلق من تقاطع مصالح ( فردية) بالدرجة الأولى، واستباقا لوصول المبعوث الأممي الجديد بدأت آلة الفساد تدوير تروسها ليبقى الوضع البائس لسنوات طويلة.
– #الإنتخابات_هي_الحل ولم تعد هناك مبررات لمنعها ويجب #استكمال العملية الإنتخابية والمسار الديمقراطي فورا ودون قيد أو شرط.
– يجب التفكير جديا في مسار حقيقي يتجاوز هذه الطبقة الحاكمة.
#ليبيا_24
2022-10-08 18:20:59
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