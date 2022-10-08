المرشح الرئاسي سليمان #البيوضي: هناك محاولات لإحياء لجنة 75 وربما تطويرها لتتحول لحوار جديد في #ليبيا لينتج لنا سلطة عدمية والأهم هو إطالة عمر حكومة الصريرات.

– هذا المشروع ينطلق من تقاطع مصالح (فردية) بالدرجة الأولى، واستباقا لوصول المبعوث الأممي الجديد بدأت آلة الفساد تدوير تروسها ليبقى الوضع البائس لسنوات طويلة.

– #الانتخابات هي الحل ولم تعد هناك مبررات لمنعها ويجب استكمال العملية الإنتخابية والمسار الديمقراطي فورا ودون قيد أو شرط.

– يجب التفكير جديا في مسار حقيقي يتجاوز هذه الطبقة الحاكمة.

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2022-10-08 18:25:09

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