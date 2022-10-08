“#ميديا_بارت” الفرنسية: وثائق جديدة تُثبت تلقي #ساركوزي أموالًا من #القذافي لتمو

“#ميديا_بارت” الفرنسية: وثائق جديدة تُثبت تلقي #ساركوزي أموالًا من #القذافي لتمويل حملته الرئاسية.

– تم العثور على أدلة جديدة نتيجة لقضية فساد موازية تزيد من إضعاف دفاع ساركوزي في قضية التمويل الليبي.

– خلال السنوات الأخيرة من رئاسة جاك شيراك، استخدم ساركوزي وأقرب حلفائه موقعهم في الحكومة لإنشاء علاقات مع #ليبيا.

– تم نسج شبكة معقدة من الامتيازات والعقود وتدفقات الأموال حينها تحاول العدالة الآن تفكيكها.

– قام ساركوزي بأول زيارة رسمية له إلى ليبيا بينما كان لا يزال وزيراً للداخلية.

– ساركوزي أقام علاقة مع القذافي استمرت بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007.

– علاقات ساركوزي والقذافي ظهرت في الاستقبال الذي لقيه القذافي في نفس العام عندما نصب خيمته في حديقة بيت الضيافة الرسمي.

– تم العثور على وثائق بداخل قرص صلب وذاكرة USB موجودان في خزائن مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد منذ 11 عامًا.

– يواجه ساركوزي اليوم اتهامًا رسميًا بالفساد السلبي والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية وتلقي أموال عامة ليبية بسببها تم اعتقاله واستجوابه في عام 2018.

– تم إضافة الجمعيات غير المشروعة التي كانت على علاقة بساركوزي إلى هذه الاتهامات في عام 2020.

– كان ساركوزي قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بسبب التمويل غير القانوني لحملته في عام 2012، فيما يسمى بقضية بيجماليون.

– في هذا الأسبوع تحديدًا تم إعلان تاريخ الاستئناف الذي سيبدأ في 8 نوفمبر.

– هذه ثاني إدانة لساركوزي في أقل من عام منذ مارس 2021 حيث حكمت عليه محكمة بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية.

– عثرت السلطات على القرص الصلب وذاكرة USB في خزائن مغلقة تم ضبطها في عام 2011 في إطار قضية كراتشي.

– الأجهزة تحتوي على ملفات شخصية لرجل الأعمال تييري جوبير المدان في قضية كراتشي والمتهم أيضا في التحقيق الليبي.

– وكلاء مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية عثروا على مستندات متعددة بداخلها تذكر الأحرف الأولى “NS” في إشارة إلى نيكولا ساركوزي.

– نفى ساركوزي وجود أي علاقة مع جوبير وادعى أنه لم يره منذ عام 1996.

– الوثائق هي دليل على أن ساركوزي كذب وأن كان يتعامل مع جوبير بانتظام عبر وزير الداخلية السابق بريس أورتفو الذي يظهر أيضًا باسم “B” أو “BH” في ملاحظات رجل الأعمال.

– الملفات هي سجل لجميع أعمال الدبلوماسية الموازية والشؤون الخفية لحكومة ساركوزي.

– هناك مذكرة مؤرخة في يناير 2006 بعنوان “حملة NS” مرتبطة أيضًا برسالة بريد إلكتروني يتمنى فيها “رحلة موفقة” إلى زياد تقي الدين.

– زياد تقي الدين هو شخصية رئيسية في شبكة الوسطاء بين ساركوزي والقذافي، والذي تحول لاحقًا إلى المتهم الرئيسي مع ساركوزي.

– تقي الدين كان مسؤولاً عن نقل الرسائل الضرورية لبدء تطبيع العلاقات مع ليبيا.

– شارك تقي الدين في محادثات حول المصالح السياسية والاقتصادية وعقود الهيدروكربون والدفاع والتكنولوجيا عبر التواصل مع وزيري ساركوزي السابقين كلود جيان وبريس أورتفو المتهمان في القضية.

– العديد من الشهادات التي جمعها المحققون أشارت إلى اجتماعات بين المقربين من ساركوزي والوسطاء تقي الدين وجوبير، والتي تم تأكيدها الآن عبر بريد إلكتروني ومذكرة مؤرخة عام 2006.

– هذه الوثائق إذا تم التحقق من صحتها فستكون بمثابة ضربة إضافية لدفاع ساركوزي.

– ساركوزي يدعي أن جميع الاتهامات بعد 2011 ملفقة انتقاما لدوره في التدخل في ليبيا.

– تُثبت الذاكرة والقرص الصلب أن تقي الدين كان تم استقباله عدة مرات في وزارة الداخلية في ظل رئاسة ساركوزي.

– كان الوسيط تقي الدين في قلب آلية الإليزيه في ليبيا على الرغم من المسافة التي يريد حاشية ساركوزي وضعها معه.

– سيكون هناك أيضًا تأثير لرسالة أرسلها تقي الدين في عام 2009 إلى تييري جوبي بخصوص اجتماع سري بين كلود جيان ونجل القذافي، سيف الإسلام.

– سيف الإسلام هو أول من أطلق الاتهام في عام 2011، قائلاً: “يتعين على ساركوزي أن يسدد الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

– سيف الإسلام قال: “نحن نمولها ولدينا كل التفاصيل ومستعدون للكشف عن كل شيء”. #السبق

2022-10-08 22:50:35

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