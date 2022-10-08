موقع “لوجورنال دولافريك” : – الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، المبعوث الأمم

موقع “لوجورنال دولافريك” :

– الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يواجه مهمة شبه مستحيلة، بعد مباشرة مهامه رسميا الأسبوع الحالي.

– جميع مبادرات المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، لم تؤدّ إلى أي تحسن في الوضع الميداني في ليبيا، رغم أنّ مبادرة برلين، التي تم إطلاقها في عام 2020، أتاحت وضع خارطة طريق لم يتم الالتزام بها مطلقًا، والأسوأ من ذلك أن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة العام الماضي والارتباك الذي ساد أثناء تقديم الترشيحات أدى إلى عودة التوتر إلى حد كبير.

– التوتر أصبح أكثر وضوحا منذ رفض الدبيبة التخلي عن منصبه، حيث اندلعت أعمال عنف في طرابلس، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية مقبلة في ليبيا.

– المجتمع الدولي يبدو أكثر انشغالاً بالتطلع إلى النفط الليبي والتنديد باتفاقية التنقيب عن المحروقات بين حكومة الدبيبة وتركيا أكثر من العمل من أجل السلام.

– سيتعين على باثيلي التغلب على العقبة الأولى، وهي عقبة شرعيته، وبالتالي سيتعين عليه العمل بجد للفوز بثقة الفاعلين السياسيين في ليبيا.

– باتيلي يتمتع بميزة واحدة فقط، فهو أول أفريقي يشغل هذا المنصب، وهذه رسالة مهمة لليبيا لا سيما أن السنغالي مدعوم أيضًا من قبل الاتحاد الأفريقي برئاسة ماكي سال الذي يعرفه جيدًا، ومن قبل دينيس ساسو نجيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

– لن يكون أداء باتيلي أسوأ من أسلافه السبعة الذين فشلوا جميعًا في إحلال السلام في ليبيا منذ عام 2011.

#ليبيا_24

2022-10-08 23:24:49

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